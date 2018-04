Yaesu FTDX-5000 większy brat CB-radia

Transceiver inaczej nadajnikoodbiornik to urządzenie które łączy w sobie dwie funkcje. Pozwala na nadawanie oraz odbieranie sygnałów. Opisywany dziś model stacji bazowej poza podstawową funkcjonalnością oferuje szereg udogodnień oraz znacznie wyższą jakość odbieranego sygnału.

Większość funkcji zostało wyprowadzonych na panel przedni to ergonomiczne rozmieszczenie ułatwia dostęp dla użytkownika.

Specyfikacja Yaesu FTDX-5000

Profesjonalna radiostacja oferuje pracę we wszystkich pasmach KF. Dzięki obwodom odbiornika stworzonym od podstaw zapewnia nienaganną jakość przetwarzania sygnałów dźwiękowych. Zaletą na którą należy zwrócić uwagę jest obsługa preselektorów odbiorczych MTU-160/80/40/20 oraz duża moc urządzenia. Model yaesu FTDX-5000 oferuje 200W. Dodatkowo dzięki wbudowanym wyjściom możemy podłączyć zestaw analizatora widma wraz z głośnikami dedykowany specjalnie dla modelu Yaesu FTDX-5000. Gabaryty jak i masa odbiornika jest spora ze względu na wbudowany zasilacz, jest to jednak zaleta gdyż nie musimy o nim pamiętać podczas przemieszczania stacji. Stacja bazowa firmy Yaesu daje możliwość podłączenia zewnętrznych preselektorów odbiornika od 1.8 do 14MHz. Z tyłu obudowy znajduje się złącze do podłączenia zewnętrznego analizatora widma sygnałów SM5000.

Yaesu FTDX-5000 - Radiostacja na lata

Aby cieszyć się z użytkowania radiostacji przez długi czas musimy zadbać o to na etapie wyboru urządzenia. Przy porównywaniu modeli należy uwzględniać możliwości rozbudowy stacji bazowej tak by mogła ona spełniać nasze rosnące z czasem wymagania. Bez wątpienia yaesu FTDX-5000 pozwoli na wieloletnie bezawaryjne użytkowanie chociażby dzięki 3 letniej gwarancji.

Najważniejszym dla krótkofalowca czynnikiem przy wyborze odpowiedniej radiostacji jest czysty dźwięk wybierając model Yaesu FTDX-5000 możemy być o to spokojni.